On je 2021. godine bio uhapšen u Neumu zbog napastvovanja jedne devojke (26) i prisiljavanja na intimne odnose, a to nije bio prvi put da sin bosanske pevačice ima probleme sa zakonom. Mirzad je osuđen na dve godine zatvora jer je automobilom 2014. godine, udario tri pešaka, žene koje su stajale na autobuskoj stanici, od kojih su dve bile teško povređene.

"Teško mi je kao što bi bilo svakoj majci, ali tu emociju držim za sebe. Moj sin je dobro, u jednu ruku, iako ne može biti dobro zato što je u zatvoru. On je osuđen na dve godine zatvora zbog saobraćajne nesreće koju je počinio. On služi svoju kaznu i na sreću nije bio teško povređen. Svi su napravili da je on jedan zločast momak, a osuđen je na tako veliku kaznu samo zato što je sin Hanke Paldum. Mnogi su mi rekli da za to što je počinio nije trebalo ni godinu dana da dobije. Svakom detetu je teret kada mu je roditelj poznat i popularan jer tada presuđuju drugi aršini", pričala je tad pevačica.