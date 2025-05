Nesvakidašnja ispovest spisateljice Zorane Šulc

Spisateljica Zorana Šulc priznala je da ju je muž prevario, a kako ističe, čim je počeo da joj donosi skupocene poklone to je bio nepogrešiv znak da ima drugu.

Zorana Šulc je otvoreno govorila o preljubi koju je doživela, a kako je istakla pokloni koje joj je donosio su bili znak njegove griže savesti.

Foto: Printscreen/Prva

- On je bio u svom poslu veoma moćan. Mislim da muškarci koji su moćni, koji žele da se dokažu na neki način novcem, privlače žene, jer žene vole moćne muškarce", rekla je spisateljica i dodala: „Što je on bio moćniji, što je on više zarađivao, znala sam da će to da se desi. Svaka njegova prevara je bila jedan komad nakita. Čim sam dobila neki divan brilijant, znala sam da je to zbog griže savesti, rekla je Zorana Šulc jednom prilikom i dodala da je mislila da je muž nikada neće prevariti.

- Mislila sam da je to nemoguće. Kada smo se razišli on nikoga nije imao. Par godina nismo govorili jer je on bio uvređen što sam ja tek tako otišla i došla u Beograd, rekla je ona.

Varala i ona muža

Zorana je priznala da je već posle par godina braka i ona počela da vara njega.

- Bila sam ovde u Beogradu. Bila sam ljuta i razočarana jer sam znala da je imao neku vezicu. On je uvek dolazio kući i posle svake prevare donosio je neki trofej, neki nakit. Tada sam u Beogradu upoznala jednog slikara i bila sa njim u vezi. Prijalo mi je. Prijalo mi je da sebi dokažem da sam ženka. U tu vezu nisam stupila da bi se osvetila mužu. Jednostavno mi je taj čovek prijao i ja sam se pustila. Posle sam se vratila mužu i mislim da je primetio da sam ga prevarila. Bila sam jako umorna, on me je sačekao na aerodromu a ja sam na povratku kući spavala u kolima. rekao mi je - ti ili si izlazila svaki dan, ili si me varala svaki dan, ili si postala frigidna. Ja sam mu rekla kako sam tužna jer sam napustila prijatelje. On mi nikada nije ništa rekao. On je to osetio jer je to i sam radio, rekla je ona svojevremeno u emisiji Goli život.

Kurir/Blic

