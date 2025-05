- Ja sam 33 godine na sceni jer sam počela kao devojčica. Svi se pitaju koja je tajna mog uspeha. Pa nije me razvlačio ni Kurta ni Murta. Znači, vikendom se radi, a od ponedeljka do petka se spava. Gledaš televizor, film sa detetom, ne pijem, ne izlazim. Ja u životu nisam otišla na after parti, to kod mene ne postoji - rekla je Dara.