Naime, on je na grudima istetovirao lik supruge, glumice Mirke Vasiljević , sa kojom ima četvoro dece.

- Naravno da želim venčanje i desiće se, ali moram da kažem da sam ja kriva što još nije došlo do toga! Vujadinu je važno da se to obavi, što se njega tiče, svadba može da bude već sutra! On bi posle nekoliko poziva organizovao sve, dok ja, kao svaka žena, ulazim u detalje, pa razmišljam i o boji salveta. Mada, kako sam starija, shvatam da je jedino bitno da nam svi dragi ljudi i naša deca budu tu, da se lepo provedemo i da napravimo uspomene, koje će da nam greju srce i dušu kad ostarimo. Oboje smo iz tradicionalnih porodica, tako da će svadbe biti, samo da se poklope sve kockice - rekla je Mirka.