- Naš smo život živeli u skladu i dogovoru. Možda vi ne biste tako, to je vaša stvar. Naš je bio naša stvar. Novac me nikad nije zanimao - iz jednostavnog razloga jer sam imala svoj. U periodu kad sam srela Milutina trebali su mi samo ljubav, toplina i pažnja. To sam dobila i živeli smo u toj toplini, ljubavi i pažnji do kraja njegovog života - govorila je svojevremeno pevačica, koja se našla na udaru nakon njegove smrti zbog podele imovine Milutina Mrkonjića.