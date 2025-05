- To je najbezočnija intelektualna krađa. Ako sam ja sam tu pesmu platila, otpevala, ako sam živa i zdrava onda je nedopustivo da se bez pitanja, saglasnosti i dozvole prepeva popularna pesma – rekla je pevačica .

- Time treba da se pozabave ljudi koji se bave krađom intelektualne svojine. To je i za privatnu tužbu. Mislim da to treba da se reguliše kod nas, sada je kod nas može da bude, a ne mora da znači. To ne sme da se desi - čvrstog je stava pevačica.