Dara Bubamara imala je težak put do bogatstva i slave. Pevačica je odrasla u stanu od 33 kvadrata sa svojim roditeljima i bratom, a nikada nije krila koliko se njena majka mučila da u životu imaju ono što im je potrebno.

U međuvremenu ostvarila je sve svoje snove, a nedavno je i otkrila da je kupila čak tri stana u zgradi u Novom Sadu u kojoj je njena majka čistila. Kako je Bubamara rekla, njena majka je to doživela da vidi dok je bila živa.

- Moja majka se mnogo mučila. Baš mnogo, i to svi znaju. Kad sam postala ovo što jesam, kupovala sam nekretnine i u zgradi koju je ona čistila, tada sam kupila tri stana. Kad sam je dovela i pokazala joj, ona je rekla: "E, moja ćero, ja sam ovde čistila ulaze, a ti si sad tu kupila tri stana" - prisetila se Dara u potkastu "Why so Seriuos".