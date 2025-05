- Ajs Nigrutina sam slušao kad sam bio klinac, on je u par nekih svojih intervjua govorio da dolazi iz neke druge te kao rep sfere, stalno je za nas govorio: "Oni ne znaju, oni ovo, oni ono, to nije rep, to nije ovo, oni su ništa, oni su nebitni, a mi smo rep". Druže, pevaš o sarmama, pevaš o zelju, pevaš o kupusu, pa mogu ja da pevam o zlatu, ku**** i drogi, koja je razlika, rekao je Vuk Mob u podkastu "Juice".