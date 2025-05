- Bog me je nagradio ćerkom. Moj najdraži spot je "Grudi od betona" jer sam tu bila trudna a nisam ni bila svesna toga. Kada sam čula srce da kuca, plakala sam. Plakao je i Igor.U trudnoći sam bila jako teška prema njemu, nervozna, zbog svega što mi se desilo i zbog svega što su mi uzeli. Igor to nije zaslužio, ali da je bila to prava ljubav on bi izdržao. Stalno sam ga terala od sebe i govorila da nismo više zajedno, a on mi je rekao: "Rodi dete, pa ako treba nećemo više biti zajedno". Tako je bilo...