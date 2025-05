- Ja sam skoro pričala o jednom težem periodu života i zato sam rekla da je pesma "33" negde moja životna pesma. Zašto? Zato što me tek prošle godine stigao taj neki "burn - out", kako bi smo ga već nazvali, iliti na srpskom "sagorevanje", gde sam osetila da onako polako tonem i da me muzika umara i da me umaraju ljudi, ne izlazi mi se na binu da pevam, ne daju mi se intervjui.