- Nisam ga videla godinama. Od dana kada je otišao, nikada se više nije javio, ni jedan rođendan nije čestitao, čak ni punoletstvo. Kada je rekao da mu treba nekih 20 injekcija, ja sam htela da mu pomognem, iako on nije hteo ni da čuje. Dala sam mu novac, ali sam tog momenta shvatila da je on mene slagao. On jeste bio u teškom stanju, ali mu u tom momentu nisu bile potrebne pare za to - jedva je izustila Sandra.