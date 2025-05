Na društvenim mrežama je puštena informacija da je Dušan momak koji je pao na Brenu i slomio joj nogu

Muzička diva Lepa Brena prošle godine doživela je nezgodu na koncertu u Zagrebu i tom prilikom polomila nogu.

Na Brenu je tad pao snimatelj sa kompletnom opremom, zbog čega je hitno morala da bude operisana, a sada je o ovome progovorio i poznati fotograf Dušan Petrović, koji je slikao Brenu te večeri.

Dušan je Brenin pad i lom noge na sceni tokom koncerta u Zagrebu gledao iz neposredne blizine.

- To je toliko bilo stresno da nemam reči. Nemio događaj se desio tokom njenog koncerta u Zagrebu u Areni a ona ih je u tom momentu imala zakazanih pet. Mi smo taj prvi koncert odradili jako lako. Ali opet, bio je prvi koncert pa dok se ceo tim uhoda, nekako morali smo da vidimo kakav je plan koncerta. I to prvo veče smo odradili lagano. Drugo veče takođe je bilo stvarno lagano, i sad šta se dešava treće veče? Breni se noga polomila zato što je dečko koji je snimaokoncert pao na nju, dok je ona bila u spuštenom liftu ispod bine. Ja sam prve dve noći bukvalno sa devojkom Emom bio tu pored Brene jer sam hteo da uslikam taj moment izlaska, pripreme. Ona bukvalno tu ispod bine prolazi čučeći, frizer joj namešta frizuru, popravlja se šminka, stvarno je to onako jedna euforija i adrenalin, onako nalet adrenalina. I to treće veče smo mi takođe otišli ispod bine, uslikao sam par fotografija i rekao sam Emi: "E, imam od prve dve večeri fotografije iz lifta, ajde da mi sad odemo da otrčimo na tribine i da je slikam kako izlazi". Znajući ceo plan koncerta, kada je Brena izašla, u tom momentu sam video da nešto nije kako treba, jer je ona odmah sela na stolicu. Po planu ona stoji tokom te prve pesme, ide taj dim oko nje. Sećam se da smo samo Ema i ja pogledali i da smo rekli nešto se desilo, nešto nije kako treba. U momentu kada je taj dečko pao na nju mi smo trčali da se popnemo na tribine i nismo videli taj moment. Kasnije sam pomislio, zamisli da smo ostali sa njom u liftu mogao sam da stvarno imam snimak pada na nju.

Šta se nakon toga desilo?

- To je stvarno bilo nešto jako strašno. Kada smo se vratili dole ispod bine ljudi su bili izbezumljeni. Videli smo hitnu pomoć. Tada sam video šta je pravi profesionalac jer je ona odradila taj koncert do kraja, taj četvrti deo koncerta je bio "disco Brena" gde su najbrže pesme, gde ona treba najviše da igra. Ona je to sa zavojem na nozi odradila i nakon toga odmah je prevežena u bolnicu. Tu noć je operisana. Ja sam sa njenim timom bio sve vreme na vezi.

Kako se Brena ponašala nakon pada?

- Kada su koncerti u pitanju svi iz tima nju jako čuvaju, sa razlogom. Da joj ništa ne smeta, da može brzo da se presvuče. Međutim, kada smo dogovarali slikanje pred prvi koncert ona mi je rekla "Budi slobodno tu oko mene sve vreme, budi mi kao senka. Slikaj slobodno sve što možeš bez ustručavanja". To su znali i članovi obezbeđenja, pa su me puštali svugde da se krećem. Tako sam sve fotkao, ali tad kad je silazila nakon pada samo mi je rukom pokazala "ne" i znao sam da je nešto ozbiljno i spustio sam aparat. Njoj je odmah ukazana pomoć, tu ispod bine. U tom momentu nisu znali da li je nešto slomila jer je sve bilo sveže, napad adrenalina, 20 hiljada ljudi u Areni koji ne znaju kakva drama se događa ispod bine.

Na društvenim mrežama je puštena informacija da je Dušan momak koji je pao na Brenu i slomio joj nogu.

- Meni nije palo na pamet da iko može da posumnja u mene, da sam ja kriv za lom Brenine noge. Sećam se, jutro kasnije, zove me otac na telefon i pita me "Jesi dobro? Pao si na Brenu". Ja sam se šokirao i nisam mogao da verujem da mi neko uopšte izgovara taj sklop reči. Onda su krenuli ljudi po mrežama, video sam na Tviteru, i pomislio sam Bože šta je ovo?! I to je sada opet specifična situacija. morao sam da se opravdam da nisam ja ali da pazim na koji način da se slučajno ne protumači da ja tu nešto skrećem sa problema i stavljam sebe u prvi plan kao žrtvu. Zato sam se oglasio sramežljivim saopštenjem na Instagramu gde sam samo objasnio ljudima da nisam ja pao na Brenu. Meni su užasne poruke stizale u smislu zašto nisi pazio, kakav je to način, šta ćeš ti na bini, osuđujuće. Opet kažem, i da mi se desilo, meni je bilo žao i tog momka. Ja ga ne krivim. Nije on skočio na nju pa kao sram ga bilo nego je bio nesrećan događaj. Brena se u tom momentu zabrinula i za ztog dečka jer je on pao sa sve onim gimbalom i kamerom.

Saradnja sa Cecom mu je bila i jedna od većih trauma u karijeri, o čemu je sada Dušan do detalja progovorio.

- Malo pre same saradnje sa Cecom sam kupio svoj novi laptop koji u tom momentu koštao strašno puno i sećam se da sam izdvajao dugo da bi mogao da priuštim sebi taj upgrade. Otišli smo u Crnu Goru i meni je taj laptop crkne drugi dan sa svim Cecinim fotografijama. Ali ono što je mene izdvajalo je ta moja mučenička snalažljivost. Prvo krenem da pevam od stresa, pevam i tako sebi poručujem da se smirim kao uuu sve je super. Sva sreća snimali smo dva dana i onda sam ja od tog drugog dana forsirao fotografije za koje sam tvrdio da su mnogo bolje nego one koje sam fotkao prvog dana. Sećam se, bukvalno sam prebacio fotke u laptop, otišli smo da spavamo. Ujutru sam ustao, otvorio laptop i sve crno. Pomislio sam da je prazna baterija a kada sam shvatio da je laptop samo crkao nastala je panika kod mene, u mojoj glavi, ostali ljudi nisu znali. Tada sam imao 21-22 god, može da, u smislu, relativno jako mlad. Ono što je mene izdvajalo je ta neka, ja kažem, čuva me Bog, budale čuva Bog, u smislu, uvek znam da ishendlujem i da na neki dobar i pozitivan način to preokrenem u svoju korist. Sva sreća kažem da smo snimali dva dana. Snimali smo taj drugi dan na Mamuli i taj drugi dan je bilo glavno snimanje. Ja sam na kraju fotografije i od prvog dana uspeo da vratim kada sam se vratio za Srbiju. I nekako... Pehovi se dešavaju.

