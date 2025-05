- Rekli su im da ponesu neku garderobu, ona od garderobe nema ništa. Nisu znali ozbiljnost situacije. Moja baka je bila tu. Jedva su je poveli sa sobom. Hvala Bogu da su je poveli. Ja sam bila prekrivena, bukvalno da me majka i otac identifikuju, da me preuzmu. Baka, ma kakavi, ona je vrištala, pravila tamo džumbus , da me vidi, da se oprosti, ja sam živa, ona čuje moje srce. To je bilo strašno - otkrila je pevačica, pa je dodala: