- Sjajni su utisci kad pričamo o mom boravku u Španiji. Lepo je vreme, oni žive u kraju gde nema buke, nije prometno. Slušala sam cvrkut ptica, to sam poslednji put čula u Žitorađi kad sam bila. U mojoj ulici u Ljutice Bogdana to teško da mogu da čujem. Čujem kako tutiraju motori, dozivaju me, buka je.