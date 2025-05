- Punih sedam meseci u trudnoći sam radila. Mislim da sam u 7. mesecu trudnoće pevala svadbu Bucki frizerki i Ceca je bila u gostima, poručivala je neke pesme i rekla mi je ‘Sedi molim te, ne mogu da te gledam. Duša me boli, ajde sedi i pevaj tako sedeći’. A, ja bila u štiklama sa trudničkim stomakom… I hvala Ceci neizmerno na tome, odmah me je kupila - ispričala je Bilja i otkrila da je poslednja dva meseca trudnoće provela u Austriji, gde je, kako kaže, radila nokte kako bi se izdržavala:

-To su najteži trenuci u mom životu. Mislim da me je Bog tad bacio u jedno veliko iskušenje… Mislim ne znam kako da kažem i kaznio me i nagradio, malo kontradiktorno. Nije mi dozvolio ni da žalim kako treba ni da se radujem kako treba - objasnila je pevačica za "Grand".