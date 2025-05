Stefan Zdravković iliti Princ od Vranje , ovogodišnji predstavnik Srbije na Evroviziji, pravo sa najveće evropske muzičke smotre došao je u studio Kurir televizije. On je večerašnji gost emisije "Stars specijal", koja se emituje u 23:30 sati. Sa gledaocima i voditeljima Goranom Jovanovićem , Milicom Stanimirović, Ivanom Kleutom i Olivijom Jontić podelio je utiske iz Švajcarske.

- To je dugačak put i kada pogledam iz ove perspektive, stekao sam ogromno životno iskustvo što kao ličnost , što kao izvođač. Mislim da će mi značiti u kasnijoj karijeri - kaže pop pevač i nastavlja:

- Kada se nastup završio, kada sam otpevao svoje, sećam se tog osećaja spokoja. Taj moj polufinalni nastup bio je deseti nastup na toj sceni, tu mislim na probe i na dan polufinala pred publikom, ali taj momenat kada se vidi ona crvena lampica, kada sve krene i kada znate da vas gleda 200 miliona ljudi i da vas najavljuju iz svih država, porodice se okupljaju, pod lupom ste svih, u sekundi bude zeznuto, ali mi se vratio fokus, to se sve dešava u sekundama, izlazite, čujete zvuk i sad sam pod adrenalinom... Kad je sve to krenulo, u stomaku se sve prereže i onda se vratitet. Kao kada u šest ujutru izađete na plažu i mirno je more.