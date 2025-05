Pevač Ivan Milinković izgradio je porodičnu kuću na Kosmaju pre nekoliko godina i ne bi je prodao ni milijarde da mu ponude. U to se uverila naša ekipa koja je nedavno posetila opštinu Sopot, gde muzičar živi poslednjih godina.

On je plac kupio pre 12 godina, pa je napravio vikendicu, koju je kad se oženio pretvorio u topao porodični dom.

- Tražite kuću Ivana Milinkovića. On vam je prvi komšija pokojne Merime Njegomir. Njih dvoje imaju kuće s najlepšim pogledom, koji puca na Šumadiju. Idete samo pravo i sa desne strane je Ivanova kuća. Lepa, sređena, ma za poželeti. Jednom mi je rekao kada sam ga sreo da ni milijarde da mu ponude, ne bi je prodao, a nije da mu nisu nudili. Ja mu verujem, jer taj plac je zaista prelep - kaže meštanin Milorad.

- Dolaze mnogi pevači s javne scene. Stalno je kod njega neko društvo. On i njegova supruga su pravi domaćini - rekao nam je Ivanov komšija.

Stigli smo do njegove kuće, pozvonili, ali nikog nije bilo na adresi. Saznali smo da je Milinković otišao na mini-putovanje u Grčku. Pozvali smo ga telefonom i on nam je to potvrdio.