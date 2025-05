Četrdesetogodišnji pop pevač trenutno u Hrvatskoj učestvuje u šou-programu "Tvoje lice zvuči poznato", a jedan je od najangažovanijih pevača na svadbama. U intervjuu, on je pričao o radu na kruzeru, bakšišu, ali i porodici. Suprugu je upoznao na snimanju spota , i to u vili Gorana Bregovića. Njih dvoje imaju sina.

- Privukla me je harizmom, jedinstvenim stilom i neposrednošću. Ono što me neprestano drži je njen optimizam i podrška koju mi pruža u dobrim, ali i lošim danima - rekao je pa otkrio koji talenat ima njegov sin.

- Do dve godine unapred sam popunjen, mada mi telefon zvoni svakodnevno. Najteže je kad popunim mesec sa 20 nastupa, odradim ih i onda zove još deset ljudi koji su prijatelji, vlasnici klubova. Onda počinje prava borba sa umorom, ali koja se isplati i te kako. Međuljudski odnosi i poštovanje su najbitniji u šou-biznisu. Onaj kome doneseš novac nikad te ne zaboravlja i to su prijateljstva koja se neguju godinama. Uglavnom je jedan dobar mesec potreban da sam miran godinu, dve dana, bez obzira na to imam li trenutno hit ili ne.