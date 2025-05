- Gađao me je čašom u glavu, on je jedan bolesnik! Pretio ubistvom, ljudi, on je katastrofa! U kolima je plakao, molio, govorio je da mu je jako žao, ne znam šta sve... On uvek tako, kad nešto uradi, onda plače, kumi, moli... Našla sam poruke od drugih žena, eksplicitne, sa poznatim damama, to nikad nisam pričala javno. Ljudi, on je milion puta gori nego što se zna! - rekla je Aleksandra.