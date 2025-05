- Bacio se na mene, posvađali smo se oko slanja poklona u rijaliti. Govorio mi je: "Ubiću te", skidao ga je njegov otac sa mene, bežala sam! Uhvatio me je za gušu, krenuo je da me davi! Bila sam trudna, šesti mesec. Vukao me je za kosu, po čitavom stanu me je razvlačio, pa me je šutnuo! Uzeo je nož, govorio je da će ubiti mene... tako je pričao, skamenila sam se - istakla je potom Aleks.