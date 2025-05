Slušaj vest

Nakon monstruozne svađe Cara i Aleksandre, saznalo se i šta je razlog, odnosno ko je razlog ovog sukoba. Reč je o Maji Marinković.

Naime, nju je optužio Car rekavši kako je "čačkala" njegov telefon i pronašla eksplicitni snimak Aleksandre Nikolić sa kojim ju je ucenjivala.

Maja se odmah oglasila na svom "Instagram" storiju tvrdeći da to nije tačno, te da ona ne poseduje bilo kakav snimak te vrste.

Dobro veče! Prisiljena sam da govorim o temi u koju me pokušavaju uvući! Ne posedujem, niti sam ikada posedovala eksplicitni snimke za koje me dotični optužuje! Kao što znate, on je taj koji je snimao devojke, ucenjivao, kačio pre određenog vremena na svoj profil i tagovao mene! Sada pokušava da svoja nedela svali na mene! Svi koji budu pokušavali da me uvuku u tuđe ratove, kriminalne radnje, neka odstupe! Molim vas da me niko ne uznemirava direktno-indirektno, na bilo koji način!

Podsećamo, tokom sukoba Cara i Aleksandre pale su teške reči.

- Govorio mi je jednom prilikom preko telefona: "Platiću klinca dok budeš hodala da te izbode nožem", zamisli! Jezivo! Svašta je radio kad je saznao da se pojavio neko u mom životu ko me poštuje, vrednuje - rekla je Nikolićeva.

- Bacio se na mene, posvađali smo se oko slanja poklona u rijaliti. Govorio mi je: "Ubiću te", skidao ga je njegov otac sa mene, bežala sam! Uhvatio me je za gušu, krenuo je da me davi! Bila sam trudna, šesti mesec. Vukao me je za kosu, po čitavom stanu me je razvlačio, pa me je šutnuo! Uzeo je nož, govorio je da će ubiti mene... tako je pričao, skamenila sam se - istakla je potom Aleks.

Bivši rijaliti igrač tvrdi da je ona sve izmislila i da laže.

- Ljudi nisam je tukao, pa šta sam ja čekao deset meseci u Zadruzi da se to sve završi pa da je tučem napolju, ona me je progonila i opsedala, želala je da budem njen i pravila je haos, otac mi je svedok da je sve izmislila -pričao je on.

- Sve je izmislila, ali je tačno da je bila u bolnici, bolnica je pozvala potom policiju, oni su došli i napravili su zapisnik. Rekla je da je bolelo uho i da ju je boleo kuk, policija mi je došla na vrata i stavilo me je u pritvor, a ubrzo je donet iskaz o tome da nema osnova da sam počinio fizičko nasilje jer ona nije imala nikakve povrede - zaključio je Filip.

