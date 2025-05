Ipak, nekoliko meseci kasnije, došlo je do pomirenja. Naime, Đus je 2011. godine pobedio u jednom rijalitiju i osvojio nagradu od 60.000 evra, te ga je sestra pozvala da mu čestita.

- Mina je bila inicijator pomirenja. Bio je to duži razgovor u kome su se oboje složili da nema razloga za svađu. Inače, oni nisu pričali od "Farme" koja se emitovala prošlog proleća, a u kojoj su zajedno učestvovali. Kostićka je bratu zamerila što po izlasku iz tog rijalitija nije pozvao njenu mamu, a svoju tetku, Dudu, dok je Đus bio ogorčen što je njegova najbliža rođaka bila naklonjena Milošu Bojaniću, zbog koga je Ivan izbačen iz prošlogodišnje "Farme" - rekao je izvor tada za Fullscreen media.

Podsetimo, Mina Kostić godinama je tvrdila kako je usvojena i kako ju je odgajila žena po imenu Duda. Pevačica je sada otkrila da je to sve laž i da joj je ta ista Duda, koju je nazivala majkom, bacala crnu magiju i njenu sliku nosila na grob.

- Nije me Duda spasla, ona je samu sebe spasla. Ona je samo gledala interes nažalost. Znaš kad sam to shvatila, kad sam rodila dete. Kad je htela i to, ne da mi je oduzme, nego kao čuva da čuva dete i ja sam rekla - ne ja ću sama moje dete da gajim kako umem i znam. Mislim da je htela da sve ono što ja imam, da ima i ona. Ja sam, kada je ona bila u domu, otišla u stan da pokupim stvari, našla sam sliku moju i Igorovu, isečene glave sa strane... Ja sam se tresla i od slike mog deteta. Šokirala sam se. Mnogo laži - rekla je Mina za "Fullscreen media".