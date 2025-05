Slušaj vest

Mina Kostić je već 23 godina prisutna na domaćoj estradi, a njeno pravo ime maltene niko ne zna.

Pevačica je rođena u desetočlanoj porodici na Ledinama, od roditelja Zoje i Alije Jašari.

Međutim, Mina je kasnije, sa 19 godina, promenila ime i prezime. Do tada se zvala Minira Jašari. Ipak, u ličnoj karti joj ne piše ni Minira, ni Mina, nego Jasmina Kostić.

Lagala da je usvojena

Mina, je , podsetimo, nedavno otkrila da priča koju je javno plasirala dugi niz godina neistina i da je bila primorana da je priča.

Na Lekinom brdu si finansirala zgradu.

- Da. I on mi je sve to uzeo.

Tvoj bivši partner.

- Ne zanima me.

Ali čekaj kako je mogao da ti...

- Zato što sam budala i zato što sam dozvolila i Dudi i njemu da manipulišu. Ne želim da pominjem te osobe. Rekla sam, moje srce sam dala Isusu i više nikad neću da pričam nešto što nije istina, što nekom drugom odgovara šta treba da kažem. Jer ja sam i te kako pametna.

Kako su uspeli da te prevare?

- Pa ništa kao stavi to na moje ime, mi smo jedno i ja budala prihvatila.

Pa jel si mogla posle da ga tužiš?

- Ja nisam bila u stanju, a Duda nije mrdnula, neće da kaže uradi, idi, bar dve-tri godine je prošlo, ništa. Oni svi znaju najbolje. Drugo, ja moram sad javno da kažem, ovo je premijemo. Mnogo mi je teško. Sad ću da ispadnem najveći lažov, ali ja se nadam da će me ljudi razumeti. Mene Duda nikada nije usvojila, to je sve nametnuto. Ona je sebi želela da digne cenu da ljudi misle da je ona dobar čovek. Volela sam je ko majku. Ja sam malte ne moju braću i sestre odgurnula, sve sam nju slepo slušala. Kakve pare, ja sam znaš i sama kako sam radila i pre nego što sam snimila album. Ona mene nije usvojila i nije istina da je sa 5 godina, ja jesam išla tamo kod nje, tek sa 19 godina sam počela da živim s njom - rekla je za full screen media.

Zašto to nisi nikada javno pričala?

- Pa zato što ne možeš to mnogo da pričaš, ona je mnogo lagala i ja ništa ne znam o njenom životu, neka joj je laka zemlja, sve sam joj oprostila i Gospod je veliki, ali od svega je najbitnije da se mene moji roditelji ipak nisu odrekli i braća i sestre i vole me. Izvinjavam se svima onima koji sad ovo čuju. Možda će me osuđivati, možda neće, ja sam do kraja nju gledala.

Rekla sam sa 19 godina ti si dete jel tako, ona je bila starija od mene koliko, manipulacija nevidena. Ja

sam nju slepo slušala i verovala jer meni je falila ljubav koju ja nisam imala.

Gde si živela do 19. godine?

- Živela sam kod kuće. Svi smo spavali nas desetoro na podu. Svi su dolazili kod nas, jedna lepa vesela porodica. Moj otac je mnogo lepo pevao i mnogo je bio lep čovek, on je radio u gradskoj čistoći. Moja mama je bila domaćica, ima nas desetoro. Mučili smo se, bili smo siromašni, ali snalazili smo se i bili svi pošteni.

Nisu te se odrekli, nisu te bacili i kao Duda te spasla?!

- Nije me ona ništa spasla, ona je samu sebe spasla. Ona je samo gledala interes nažalost. Znaš kad sam to shvatila, kad sam rodila dete. Kad je htela i to, ne da mi je oduzme, nego kao čuva da čuva dete i ja sam rekla - ne ja ću sama moje dete da

gajim kako umem i znam. Mislim da je htela da sve ono što ja imam da ima i ona.

Kako su tvoji roditelji reagovali na tu priču u javnosti.

- Pa oni su znali da to i da je to sa njene strane sve njeno maslo. Sve vreme sam ja imala kontakt i sa ocem i sa majkom i spavala kod njih, samo što je ona kao - nemoj, ljubi te majka, kao jedinka prolaziš, bolje ti je sama. Ja ovako kažem, ali ja to

ne želim. Ja to ne želim. Kajem se i dan danas. Išla sam da se ispovedam zbog toga, ali opet kažem, moji su meni oprostili, moji mene vole. Njihova sam kakva god da sam. Nisu bitne pare, avioni, kamioni, bitno je kakav si ti čovek. Ne volim dvolične ljude. Takve sam imala u životu - rekla ej za Skandal.

