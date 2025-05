"Tata i ja nikada nismo bili u sukobu, imali smo prepirke oko mnogih drugih stvari. S obzirom na njegov način života, bilo je teško izgraditi nekakav normalan porodični odnos. Zamerao sam tati što se više davao drugima nego porodici, jer je tu bio najpotrebniji. Kako je vreme odmicalo, prihvatio sam ga takvog kakav je i počeo graditi odnos u kom smo mogli da funkcionišemo, a to je kroz muziku. Bio je izrazito dobar čovek, mnogo sam ga voleo, ali za sebe i svoje najbliže – tu je bio malo "tanji". Davao se koliko je mogao i znao. Prihvatio sam to i voleo sam ga bez obzira na sve. On je bio izrazito ponosan na mene," rekao je Akijev sin za domaće medije.