- Dobro pitanje. Da, naravno. Mislim da većina ljudi u ovom svetu u kojem trenutno živimo imali su ili trenutno imaju anksioznost ili osećanje deprsije. Za mene, iskreno bih rekla je najbitnije to što sam studirala psihologiju, koliko ima toga da se još nauči.U stvari, ja sam uzela to da studiram jer me je mnogo interesovalo, o našem mozgu toliko toga ima da se nauči.Pogotovo sebi da pomognem.Proučila sam dosta o tim temama kako sebi da pomognem, kako to da uradim, čitala sam dosta knjiga isto, i naravno da naučim šta je u redu, a šta nije normalno-objasnila je ona.