Cene se kreću i do pet stotine evra

Na internetu je pre nekoliko dana osvanuo cenovnik u kom se tačno navodi koliko košta da vam poznata imena domaće javne scene snime i pošalju čestitku ili pozdrav. Reč je o platformi koja je lansirana nedavno i u svom katalogu ima neka od najvećih imena regionalne muzičke scene, a cene se kreću od jedne do pet stotina evra.

Tu su Nada Topčagić, Zorica Marković, Dragan Kojić Keba, Nemanja Nikolić, Željko Šašić, Srećko Krečar, Goran Vukošić, Mina Kostić, Sara Reljić, ali i pop muzičari Ana Nikolić, Ivan Gavrilović, grupa Trik FX, Tvins, DJ Krmak, grupa Crvena Jabuka, Zijo Valentino, reper Sajfer i Alen Sakić, sin pokojnog Sinana Sakića.

Za par minuta zadovoljstva da vam se lično obrati omiljeni izvođač potrebno je da izdvojite od jedne do nekoliko stotina evra. Najskuplja je čestitka Ane Nikolić. Da vam popularna "devojka od čokolade" nešto kaže ili otpeva potrebno je da popunite formular na platformi u kom ćete navesti kakav video želite, a zatim da uplatite 500 evra.

Čestitke njenih kolega su znatno jeftinije pa tako pozdrav Nade Topčagić košta 125 evra, a za 150 će vam se obratiti lično Dragan Kojić Keba. Video poruke Zorice Marković i Željka Šašića koštaju 120 evra.

Pored pevača u katalogu se nalaze glumci i komičari: Nataša Aksentijević, Peđa Bojović, Semir Gicić i Danijel Denić, čija čestitka je trenutno najeftinija i košta 90 evra.

Da vam se obrati Nataša Aksentijević moraćete da izdvojite 300 evra, dok čestitka koju će ona i Samir snimiti zajedno košta 500 evra.

Jedna od estradnih ličnosti sa spiska je Zorica Marković i Ivan Gavrilović koji su se oglasili za medije i evo šta su rekli

- To je nova aplikacija, zvali su me. Dopala mi se ideja, prihvatila sam simpatično mi je. Ionako mi stalno traže, snimi Zorka pozdrav, čestitaj rođendan mojoj drugarici. Ljudi su lepo to smislili i lepa je baš ideja, što da ne kad ima zainteresovanih ljudi. Vidim da je puno mojih kolega pristalo - kaže Zorica, pa otkrila kako bi reagovala na prozivke koje je doživela Teodora Džehverović pre nekoliko godina zbog iste situacije

- Zašto da me prozivaju? Što pozdravljam ljude, ne vidim tu nikakav razlog za prozivke, tu nema ništa loše. Oni koji se bave prozivkama njima i ne treba razlog. Mene i kad nigde nema izmišljaju gluposti, lažu, lepe mi etikete. Ja sam na to navikla i to me ne zanima mogu da pišu šta hoće i da me prozivaju koliko hoće - zaključila je Zorica

Sličnog mišljenja je i Ivan Gavrilović koji je otkrio i da su autori aplikacije muž i žena iz Nemačke.

- Kontaktirali su me i pitali da li bih i ja učestvovao. Imaju masu pevača, bave se time. Ispričali su mi da je reč o video pozivima i čestitkama. Kada nam stigne zahtev mi snimimo poruku i prosledimo klijentu. Oni naravno imaju svoj procenat sve je potpuno legalno i legitimno. Meni je bilo zanimljivo, dopao mi se njihov entuzijazam kad su mi se javili, baš im je bilo stalo do toga, ne toliko zbog novca već da ispune želje ljudima. To je tek krenulo, još nisam imao prvu porudžbinu - zaključio je Ivan Gavrilović