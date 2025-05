Slušaj vest

Stefan Zdravković, poznatiji kao Princ od Vranje, naišao je na brojne negativne komentare nakon što je izabran za srpskog predstavnika na Evroviziji.

On je otkrio u emisiji "Stars specijal", koja se emituje na Kurir televiziji nedeljom u 23:30 sati, da je policija preduzela određene mere nakon brojnih za njega užasavajućih komentara.

- Desio se neki hejt, ne znam zbog čega. Laži, svašta nešto me je zateklo u vremenskom periodu kada smo mi pripremali novi nastup. U početku sam bio zaprepašćen da se ljudi bave tim stvarima i da su pre svega zli. Ne vidim razlog zašto bi to iko ikome radio, naročito da plasira laži. U svemu tome ja sam znao ko sam i vrlo brzo sam izašao iz toga jer je policija preduzela određene stvari. S druge strane sam znao, pretpostavljao da će to da se desi jer svako ko predstavlja Srbiju prođe kroz to, bilo da je to Teodora, sećate se koliki je tu bio pakao, Luk Blek kada sam ja bio drugi, mislim da se čak nešto desilo i sa Konstraktom.

Tada se povela i tema kako je Princ skoro pa neprimetno otišao u Švajcarsku.

- Svi smo svesni u kakvim uslovima živimo i kakvo je da kažem rasulo. Bio sam svestan da veliki teret nosim u svemu tome, ali me je tu poslala muzika. Ja se u životu bavim muzikom iz ljubavi i moj život jeste pesma, moj san jeste bio da nastupim na Evroviziji. Verujem u sudbinu, ako je to bila moja sudbina, prihvatam, nosim odgovornost i teret koji su bili na tome. Znajući sve to, prihvatajući određene stvari, išao sam do kraja zato što sam verovao i u sebe i u pesmu, smatram da je to bila zaslužena pobeda po svim parametrima. Dugo se bavim muzikom, dugo sanjam to, trudio sam se mnogo puta.

- Da li i dalje smatraš da je ovo najbolje što si mogao da uradiš za Evrosong, upitao ga je Goran Jovanović.

- Ja sam se pojavio sa pesmom u koju verujem. Nemam nikakav problem sa pesmom "Mila". Naišla je na neverovatno dodbre reakcije u Evropi. Jedan Gardijan je stavio "Milu" u deset najboljih pesama sa Evrovizije. Ja razumem zašto me mediji pitaju za negativne komentare, ali bih se vratio na to da je bilo mnogo pozitivnih stvari. Danas svako ima mogućnost da koristi internet, ima mnogo lažnih profila. Budući potencijalni kandidat treba to da prihvati kao jednu realnost u kojoj živimo. Ako je moja sudbina bila da ove godine odem na Evroviziju, pod ovim okolnostima, neki razlog postoji. Sve ima svoje. Imajući realan uvid u sve okolnosti ove godine, ja sam ponosan na sve ono što sam uradio. Baš dosta stvari sam izneo na svojim leđima, uspeo da odolim mnogim pritiscima i da fizički i mentalno zdrav izađem i to iznesem na nivou na koji ću biti ponosan - završio je Princ od Vranje.

