- Ne znam šta da ti kažem u vezi Teodore. Ne pričamo. Što se mene tiče nikada u životu i nećemo pričati, jer ja ne mogu sa nelojalnim i nezahvalnim ljudima da funkcionišem. Ne kažem da je to ona, ali se u mom slučaju tako pokazala. Možda je ona najlojalnija osoba na svetu, ali se u mom slučaju nije pokazala takva i ja to ne mogu da cenim. Ja sam njoj pomogao kada je bila niko i ništa. A onda je sad ona došla na poziciju kad je neko, a ja sam joj neki neprijatelj, gleda me sa mrštenjem. Ne znam čemu to, jer ja njoj sve najbolje želim u životu - izjavio je reper tada za "IDJTV".