Tim povodom, oglasio se i Pavle koji je objasnio sve do tančina, te nije ostavio prostor za dalje spekulacije, budući da se sada zna i njegova strana priče.

- Veliša je potvrdio moju priču. On nije znao gde je ona. Pričala je da iznajmljuje stan, a ne da je kod mene. Ona je tu priču složila njima. Drugarice njene su rekle roditeljima istinu. Onda je on mene pozvao i zahvaljivao se što sam učinio sve i što je vozila moj auto. Žao mi je što se čovek u ovim godinama bavi time. On je odlično znao gde mu je ćerka i sa kim je spavala, gde je spavala, šta je vozila - ispričao je Pavle.