Naime, on je govorio o tome kako nije hteo da peva pojedine stvari, sa čime se neki nisu slagali, te je dolazilo do zategnutih odnosa.

To me zapravo učinilo neraspoloženim i tada sam počeo da razmišljam šta to meni treba, meni koji sam želeo da pevam "Selmu", "Sanjao sam noćas da te nema" ili "Ne spavaj, mala moja", pa sad odjednom pevam pesmu koja ima drugačiju konotaciju. I osim što sam morao da je naučim i što mi je bilo jako teško da pevam na albanskom, morao sam time da prenesem i neku poruku, koja će dobiti odgovor u neko naredno vreme. Odgovor je došao već nakon dva meseca. Zauzeo sam oštar stav i rekao Goranu: Idemo u novi projekat, O.K., ali ovakve poteze više neću tolerisati. Bude li toga, izaći ću iz benda.