Aleksandra Nikolić, sa kojom Filip Car ima ćerku, ispričala je da je on maltretirao, davio, vukao za kosu i razvlačio po stanu.

- Svalio bih svu krivicu na sebe zato što sam uopšte bio sa takvim osobama poput Maje i Aleksandre, tu sam automatski kriv zato što moji izbori govore o tome da ja nisam normalan. Javnost dovoljno poznaje te osobe, a verovatno postoje ljudi čiji koeficijent inteligencije je srazmeran sobnoj temperaturi, pa veruju u te priče koje one pričaju - rekao je Car.

On kaže da je uspeo da pomiri Maju i Aleksandru.

- Uspeo sam da napravim to da se Maja Marinković i Aleksandra Nikolić pomire, da se čuju na telefon... Bar to, da velike rivalke i neprijateljice, čije se podrške međusobno godinama natežu i svađaju, postanu maltene drugarice - naveo je Filip.

- Ono što je slikala, krv... Pa, mi smo bili krvavi do kolena! Ona je porazbijala sva stakla u kući, ona je nabijala glavom u stakla! Priča da ima dokaze, pa znam ja sa kim sam tikve sadio! Imam sve audio i video snimke svega. Pa, nemoj da joj pustim snimak gde drži vrata, ona nabija po vratima, hoće da me tuče. Razbila mi auto, sat, stan, glavu lupala o stakla, u ogledala, vrata razvaljivala... Mislite li stvarno da bih ja s Majom Marinković mogao na kraj izaći, da ja nasrnem na nju, a ne ona na mene?! Priča za malu decu - objasnio je on.