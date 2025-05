- Promenila sam ime i prezime sa 19 godina. Mina su me zvali. Mene je moje ime strašno nerviralo. Pričala sam mom ocu: "Zašto ste mi dali to ime, neću". Otišla sam u opštinu i rekla da hoću da promenim ime zbog ličnih stvari. Ja sam sad od tada Jasmina, ali svi me znaju kao Minu - ispričala je pevačica u emisiji "Pretres" u kojoj je govorila i svojoj pomajci i usvajanju.