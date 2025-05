- Duda je mnogo lagala i ja ništa ne znam o njenom životu, neka joj je laka zemlja, sve sam joj oprostila i Gospod je veliki, ali od svega je najbitnije da se mene moji roditelji ipak nisu odrekli i braća i sestre i vole me. Izvinjavam se svima onima koji sad ovo čuju. Možda će me osuđivati, možda neće, ja sam do kraja nju gledala. Rekla sam sa 19 godina ti si dete jel tako, ona je bila starija od mene koliko, manipulacija nevidena. Ja sam nju slepo slušala i verovala jer meni je falila ljubav koju ja nisam imala. Nije me ona ništa spasla, ona je samu sebe spasla. Ona je samo gledala interes nažalost. Znaš kad sam to shvatila, kad sam rodila dete. Kad je htela i to, ne da mi je oduzme, nego kao čuva da čuva dete i ja sam rekla - ne ja ću sama moje dete da gajim kako umem i znam. Mislim da je htela da sve ono što ja imam da ima i ona.