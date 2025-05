- Odlično, nikad bolje, verovali ili ne. Stvarno je zavidna situacija, sve ide kako treba. Nikad nije bilo bolje nego sad što se tiče nastupa i moram i sad, kao i svaki put da se zahvalim i vama i celom žiriju, znam da me često spomenete, to je baš lepo i hvala vam na tome- poručila im je Džejla, a Marija Šerifović je uživala u njenom izvođenju nove pesme i na kraju aplaudirala.

- Sada kada vratim vreme, možda bih volela drugačije negde u nekim trenutcima da postupim, da se više zauzmem za sebe, jer mislim da nisam zaslužila to od strane medija u tom trenutku, jer je to ono, takva glupost. Baš je uzelo maha. Uzelo je maha i nikada nije prestalo. I nije mi drago ni sada što pričam o tome jer sam mislila, ne želim da se objašnjavam, ali sve je okej. Mislim, ljudi su iskoristili tu situaciju – bila je iskrena Džejla Ramović.

- Vratilo me je sve to u rikverc, poželela sam u jednom trenutku da se ne bavim ovim poslom i sve mi je to bilo previše. Ne volim tu vrstu marketinga koja je za neke ljude bila protiv mene, za neke „super što da ne, neka se piše“. Neću ni da se osvrćen na stereotipe kako su ljudi u mom gradu gledali na celu situaciju, mene to ne interesuje, zato što ja nisam tog mišljenja. Donekle mi je zgadilo to sve, zgadilo mi je da se bavim muzikom. I onda sam u jednom trenutku novinarima odgovorila: „Pa, pitajte Mariju, što samo mene“. Zato što čini mi se da ona puno zaštićenija bila. U stvari niko je nikada ništa ni pitao – objasnila je Džejla Ramović.