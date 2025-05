- Ne znam ni što upotrebljavamo reč 'neprijatelj'. To je, onako, surovija reč. Možemo je zameniti sa 'surovi prijatelji'. Nisu meni ti ljudi ništa tako krupno naneli da bih ja njih nazivala neprijateljima. Ta reč je jako velika, široka... Ali, eto, ljudi koji su me gledali kroz novac, zaradu, neku korist... Recimo, kad sam bila najdeblja u karijeri, govorili su mi: 'Šta te briga, ti si prelepa', a pravi prijatelj će doći i reći: 'Alo, ti ti se ugojila, ne izgledaš lepo, to nije kulturno, moraš da poradiš na tome, hajde zajedno da treniramo, da idemo zajedno na dijetu, da ti pomognem, da budemo drugarice, da smršamo zajedno, da se takmičimo kroz treninge...' To ja tada nisam tako shvatala, niti mi je neko prišao na taj način.