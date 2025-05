- Tačno je. Lepo ste čuli. Znate kako, Harisa poznajem godinama. Imamo nezaboravnu saradnju, veoma kvalitetnu. To je pesma, istinski hit "Pusti me", koji mi je dao i traje otkako postojim. Njega cenim i poštujem, kako njegov rad, tako i život. Naše karijere su takve da nekad može da dođe do nesporazuma, ali važno je u svakoj situaciji da znaš da pružiš ruku. Meni je obraz najvažniji i u skladu s tim živim i radim. Dostojanstvo nema cenu i drago mi je što sam pružio ruku čoveku kojeg toliko godina poznajem. Idemo dalje - kaže Šerif sa osmehom.

- Ja imam i snimak gde je on rekao da ja čitavog života kopiram Šabana Šaulića, ali da ne mogu da ga iskopiram. To je pogrešna teza, ja sam radio sa svim najboljim autorima u Srbiji i svi oni znaju kakav sam ja čovek. Nemam ništa protiv Džinovića, možda on i ne zna šta je rekao. Svako peva na svoj način, svi mi imamo neke bojice od nekog kolege, a svako ima svoj stil. Ja mislim da je on vrhunski interpretator, ali voleo sam da me nekada u životu pozove i da mi kaže da se šalio. Ja njega volim i cenim, mi smo se sretali i posle toga, ali on nešto zateže - rekao je svojevremeno Konjević.