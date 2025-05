- Ja ljudima objašnjavam, kada snimam emisiju moram da budem ozbiljna. Ljudi ne shvataju taj profesionalizam. Ne mogu da se kreveljim i da pravim ne znam ni ja šta. Ima mnogo mojih koleginica koj se krevelje i rade ovako i onako, ali ja ne mogu. Svoj posao smatram ozbiljno, kada dođeš u emisiju predstavljaš sebe u najboljem svetlu. To što ja pričam nornalno i ozbiljno, nekome se to možda ne sviđa, možda sam previše ozbiljna. Ja ne znam drugačije, ne foliram se. Uglavnom mi ljudi kažu mislili smo da si takva i takva, pa ti si takav car, tako normalna. Ono što sam s Andreanom snimala, neke stvari iz privatnog života, bilo je dosta komentara, videli su neku drugu moju stranu. Nekada je to dobro, a nekada će mi se možda obiti o glavu jer ne volim da dajem sve na tacnu - završila je Kaća.