Hvali se kako nijedan muškarac, a naročito oni oženjeni, ne može da je zaboravi i da je najbolja u ljubavnim igrarijama. Naravno, to je samo marketing kojim ona sebi diže cenu. Ni približno nije to tako, ali nema veze. Sad je u šemi s dvanaest godina starijim čovekom i to joj odgovara. On nije neki lepotan, niži je od nje, ali zato mu je dubok džep, što njoj odgovara. Navikla je da joj muškarci kupuju, a koji to ne ostvari, onda zove njegovu ženu i žali se da ne ispunjava ono što je obećao. No, dobro, ima nas raznih, idemo dalje.

Pozabavićemo se malo i jednim pravnikom. Zvaćemo ga Zuba. Taj je pravi predator. Muva sve živo, a poziva se na pravni lek, zakon i ostale drangulije. Niti ga zanima pravo, niti ga zanima advokatura, samo žene, i to uglavnom tuđe. Voli da osvaja i da ga smatraju šarmerom. Ozbiljna je to glava i nedavno je zaveo jednu pevačicu. Ona je želela da je on zastupa u slučaju razvoda od muža, a on je hteo da bude s njim. Međutim, nastao je pravi haos kad je ona shvatila da on ne može da je zadovolji na svim frontovima. Dakle, ljubav i strast su prošli, a on se nije u potpunosti predao slučaju da ona prilikom razvoda dobije milione i sad je problem. Toliko su se posvađali u jednom hotelu gde su došli da ručaju da vam ja to ne mogu opisati. Malo je falilo da leti perje. Ona ga je vređala i ponižavala, a on je ćutao i naručivao žestinu. Prava drama, ali tako je kako je.

Ove nedelje idem malo na put, pa ću da saznam još neke pikanterije. Čitamo se za sedam dana.