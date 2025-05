- Kad vas bog pogleda, onda dobijete hit. Ja sam i tad imao sreće i i dan-danas se zahvaljujem bogu. Zahvalim se za dva hita, ako može i treći i da to bude to (smeh). U to vreme, 2003. godine, posle dva albuma ja sam s Perom Stokanovićem pričao da uradimo neki duet. On mi je ponudio baš pesmu "Isti igrači" i ja slušam onaj moj deo "davao sam devojkama fore od ponoć i do zore..." i kažem mu: "Ma gde to ja da pevam, malo je bez veze". On mi kaže da ćutim i da ne znam ništa i da će to biti mnogo dobro. Preslušao ja pesmu i drugi dan i mislim se - ma to je to. Moja ideja je da Mina Kostić uradi taj duet sa mnom. Ona se isto tad pojavila, izgledala je prelepo, a na sve to dobro i opasno peva. To mi je bio ključ te priče, što se pokazalo na kraju kao mnogo dobro.