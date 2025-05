- Naravno da poznajem takve devojke. Poznajemo ih svi mi. Često me je sramota kada me povezuju sa rijalitijem, a njega najčešće povezuju sa prostitutkama. Jako mnogo takvih devojka je prošlo kroz takve programe da bi digle sebi cenu, da bi se kotirale da bi zarađivale malo više, što je na veliku štetu rijalitija. One su tako ukaljale te formate i učesnike koji su tu došli da zarade novac ili promovišu svoj posao - rekla je svojevremeno Zorica za medije.