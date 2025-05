"Meni je to najveći uspeh ostati u braku. Posle 33 godine živimo zajedno kao supružnici. Ovi razvodi koji se dešavaju, sve je otišlo predaleko. Nikada ne pamtimo da je bilo toliko razvoda, jako mi je žao. Svi govorimo da je brak najveća institucija i da je porodica svetinja, a tu ima i onih koji to izgovore, a već su se razveli dva puta i ne znaju gde su im deca. Bolje da se pretrpi i 14 dana svađa, pa opet da se pomiriš nego da poništiš sve to i da svako ode na svoju stranu i da se kaješ i da ostaju ružne uspomene. Apsolutni sam navijač toga da brakovi treba da opstanu", pričao je Boban.

"Jedan prijatelj me zvao pre tri dana. I žena i ja smo bili u kolima i pričam sa čovekom koji se razveo, a u tom trenutku se posvađam sa ženom, ušli smo u neki konflit i kažem mu: "Brate, blago tebi". I ja ću isto. To je bio afekat, kroz šalu. Kad sam došao kod tog prijatelja rekao mi je: "Veruj mi, to je najteže nešto što sam preživeo u životu, razvod braka. Da li je trebalo do toga da dođe zbog jednog afekta, zbog jednog momenta... "