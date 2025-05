''Gospođo'' Milice Car vidimo se na sudu, za ovakve laži, optužbe i uvrede! Sramite se svojih godina! - poručila je Maja

Aleksandra Nikolić održala je još jedan lajv na Tiktoku gde je pustila snimak poziva sa majkom Filipa Cara, Milicom Car. Naime, Milica je Aleksandri tom prilikom otkrila da ga je Maja drogirala, onda ga provocirala i snimala, kao i da ga tim materijalom ucenjuje. Osim toga, Milica Car rekla je Aleksandri da zna da Maja ima dijagnozu, kao i da se lečila na psihijatrijskoj klinici.

Aleks je odlučila da priloži dokaze protiv Cara, te je tako obelodanila preteće poruke koje joj je slao, ali i dokaz da je nakon nasilja u trudnoći završila u bolnici.

- Pustila sam dva dana, ali čovek očigledno želi da se nastavlja sa svojim izmišljotinama i lažima, ne želim da se nastavljam i pretvaram ovo u nekakav rijaliti, ali evo par demanta od mene. U Jagodinu koju spominje bila sam na rođendanu svoje drugarice, takođe možete videti šta mi sve piše i kako me naziva! A u sledećih par storija kako me je ucenjivao snimcima, pretio mi, a pošto laže i za policiju i bolnicu, evo i za to dokaza - poručila je Aleksandra i priložila otpusnu listu iz bolnice.

Aleksandra Nikolić priložila dokaze iz bolnice

- Vidite li sada kakav je to manipulator i lažov i na šta je sve spreman kada je preksinoć u svom lajvu rekao da je snimak poslat njemu, a ovde kada mu se ne javim na telefon kad on hoće ucenjuje istim snimkom, preti haosom i optužuje me lažno kako sam navodno snimak slala nekom drugom - poručila je ona i priložila Careve poruke kojoj joj je upućivao.

- Ja sam pre dve noći istupila javno i iznela kompletnu istinu za koju posedujem dokaze. Nemam nameru da se nastavljam sa zaludnom budalom, kojoj je tiktok život - napisala je Nikolićeva na Instagramu.

Ni Maja Marinković nije ostala imuna na sve što je čula, pa je zapretila da će i majku Filipa Cara da tuži.

- ''Gospođo'' Milice Car vidimo se na sudu, za ovakve laži, optužbe i uvrede! Sramite se svojih godina! - poručila je Maja i dodala: