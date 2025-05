- Nikako nisam to očekivala, zato što sam malo pre toga dobila informaciju da je bolje. Čak smo se i čuli, baš sam se iznenadila. To je baš težak period, on će uvek svima da nam bude pojam Grand produkcije. Nedostaje nam i definitivno se oseća ta razlika otkad nije tu. Poslušaćemo ga, radićemo kako je on želeo. Imamo model njegovog dosadašnjeg rada i verujem da bi bio najsrećniji da samo tako nastavimo – ispričala je pevačica.