- Pozvao sam ga ubrzo pošto sam saznao da mi je biološki otac i rekao mu: ‘Je l’ to Miroslav Ilić? Ovde Devin, tvoj izgubljeni sin iz Amerike.’ Nastala je pauza posle koje je on odgovorio: Drago mi je da si živ i da si dobro. Pričali smo o raznim stvarima, čak i o fudbalu. Kasnije smo se još nekoliko puta čuli, čak smo se dogovorili da se nađemo u Beogradu. Kupio sam kartu, ali me je, nažalost, nedelju dana pred put pozvao i otkazao viđanje - ispričao je tada Devin kada je došao sa mamom na jedno od suđenja.

- Bilo je više pokušaja, naravno, s moje strane, ali, nažalost, nismo uspeli da se dogovorimo. Imam još nade da će se to ljudski rešiti i radujem se tome. Prilikom razgovora s Miroslavom izrazio sam želju da upoznam polubrata i sestru, ali ne znam da li im je to preneo. Za mene nema nikakve logike u tome da on ne želi da se upozna sa sinom i na znam zašto je to tako - rekao je Devin, koji ne zamera Miroslavu na izjavama da mu nije jasno zašto hoće da ode na grob njegovog oca Živote.