- Tad sam rekao neke lepe stvari i nije se bunila, a sada me kao površno poznaje. To je gnusna laž jer imamo svedoke koji znaju za smo bili u vezi. Kaže da sam joj ucenjivao drugaricu, jesam. Ali postoji i razlog. Mi smo eksperimentisali tokom intimnih odnosa i snimali se. Ona me je posle uslovila da moram da je ženim, rekla je ako to ne uradim ona će da me deportuje za Jugoslaviju jer mi je viza istekla. Ja kažem, slobodno me prijavi, a ja ću da pokažem naše slike. Da ne pričam šta je sve Mirjana volela da radi. A hoću, ako me bude vukla za jezik i ne bude prestala da blati… - tvrdio je on za Svet.