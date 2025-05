Pevač Amir Kazić Leo doslovno je propevao od muke i svoj muzički put započeo iz debelog minusa, a sada je Leo i prvi put javno otkrio da ga je saradnja s Dadom Topićem dovela do bankrota.

- Ja sve u životu radim s ljubavlju, dam sve od sebe, tako i taj posao gde sam radio u restoranu. Pročulo se da je u tom restoranu jedan mladi, ali jako dobar roštiljdžija, koji je jako dobar kuvar i onda su me iskreno počele saletati gazde, ti elitniji restorani - govori Leo.

- Kolegica je rekla da me čekaju neki ljudi dolje. Ja sam se spustio i došla je jedna mlada devojka, s razvezanim patikama, obučenima malo fora za to vreme i kaže: čuj, stari je rekao da dođeš dole na probu, a ja kažem ko si ti, ko ti je stari?! Ja sam otišao na taj razgovor i malo se pobliže upoznao s tom mladom prekrasnom devojkom. Malo po malo. Nije trajalo ni mesec i po, dva, već smo počeli da živimo i danas smo 37 godina zajedno - priča Leo.

- U startu nam je davao nekih četiri, pet meseci. Međutim tih 4, 5 meseci se pretvorilo u 37 godina. Prihvatio je on to kasnije, i mislim da je negde u dubini duše bio ponosan na nas.

- On je ponudio da ja otkupim pola studija koji je on imao s jednim Austrijancem u Beču, i to se meni činilo super. Otišao sam, kupio sam tu polovinu studija, došli smo u Grožnjan i napravili smo nešto što niko nije imao na ovim prostorima - govori.