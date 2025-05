„Onda sam postao zidar. Znam kako su se iživljavali nada mnom ovi ljudi, majstori. Onda kada sam ja imao pomoćnike, uvek sam to želeo na jedan lep, kulturan i fin način da im objasnim šta mi treba. Ako je neki problem, da se to sve lepo reši. Onda sam ih nazivao ‘Lepi’. Odem u Novi Pazar na odmor, i sa ovim jednim drugarom sedim, on isto radi u Nemačkoj. Kaže: ‘Čuo sam, ima u Berlinu, moj šef ga traži, ne može da mu nađe broj telefona. Ti ako možeš, taj čovek je u Novom Pazaru. ‘Lepi’ ga zovu, kaže on meni. A ja ne znam da on govori o meni. Ja prvi put čujem, a u Berlinu sam stalno, znam sve zidare. I on sad zove preko onog Vibera u Nemačku, da pita toga, kaže on: ‘Pa to je jedan Lepi, on stanuje kod autobuske stanice, ima dužu kosu.’ Kako on njemu objašnjava, ja kažem: ‘Kakav ja Lepi, kakve veze to ima sa mnom’. I na kraju me taj čovek i zvao“, ispričao je Redžep Redžepović Lepi.