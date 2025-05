- Sproveden je jedan postupak u tom prvostepenom, rađena je DNK analiza, da bi se utvrdilo li su u krvnom srodstvu. Ako je utvrđeno da je bilo nekog emotivnog odnosa ili bilo kakav odnos između njih, to je utvrđeno činjenično stanje. Pravno gledano, na takvo utvrđeno stanje, apelacioni sud je potvrdio presudu. Ako se žalio on (u ovom slučaju Miroslav), oni su odbili žalbu, sada je ona potvrđena, on ima pravo da ide na vanredne pravne lekove, ali to ne odlaže izvršenje. Kada je potvrđeno, sad je u obavezi da se sprovede upravni postupak upisivanja u svim knjigama da je Miroslav Ilić njegov otac. On ne može na to da utiče. To će ići po odluci suda, i to nijedan organ uprave ne može da stopira. Dalje, da li će on da prizna ili ne, ili će da otvara nove postupke, to je do njega. Ne mora on da poštuje tu odluku, ali sve te javne knjige, to će se po odluci Apelacionog suda upisati, to je izvršno.