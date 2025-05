- Ja kad volim, volim do srži i očekujem da mi se tako i vrati. Mada to ne valja, ali šta ću kad sam takav. Kad volim onda boli… Mada, kako sam stariji malo sam promenio mišljenje. Želim da imam osobu koja u sebi ima lepotu koju sam ja nekada gledao spolja, da kad me pogleda ne mora ništa da mi kaže, da je sve razumem- priznao je pevač