Naše poznanstvo i ljubav povredili su me na vrlo grub način. No da kažem malo više o toj tajanstvenoj, kako su je neki nazivali. Zove se Mira i rodila se i živela u našoj zemlji sve do svoje 4. godine. Zatim je otišla u Sjedinjene Države. Posle toliko godina sada je došla ovamo i nakon mesec dana pojavio se mali intervju u jednom listu. Šta je tu svega nadrobljeno! Nisam verovao svojim očima. Žao mi je zbog nje. Jedna iskrena inspiracija i ljubav tako su povređene. Nije mi jasno zašto su se okomili na mene. Ja ni od koga nisam sakrivao Miru (u listu piše da sam je zaključavao u sobu) vodio sam je svuda sa sobom, i na izlete, i na koncerte. Volimo se iako je pre bila udata, a to je zaista samo naša stvar (u listu piše da čeka razvod da bi se udala za Kiću).

Zašto nisu mogli da budu kavaljeri prema jednoj ženi a ne da je bezobzirno napadnu kojekakvim izmišljotinama.

Pisali su u tom članku i da sam imao s nekom devojkom dete i još toliko ružnih neistinitih stvari da još ni sad ne mogu da dođem k sebi.

Ako je već ne poštuju kao ženu, onda su mogli poštovati njeno strano državljanstvo. Sve to me je dotuklo. Više ne znam šta da radim. Svaki put primim neki novi udarac i dođe mi da sve to ostavim i nestanem...